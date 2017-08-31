شاهد.. مقاتلات شبح أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية
مقاتلات أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية
العالم
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 07:56 (GMT +0400).
0:51
جاءت التدريبات بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان .
جاءت التدريبات بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان .
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.