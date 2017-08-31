شاهد.. مقاتلات شبح أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

مقاتلات أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية

العالم
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 07:56 (GMT +0400).
أمريكاكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةطائرات مقاتلةاليابان
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جاءت التدريبات بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان .

أمريكاكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةطائرات مقاتلةاليابان