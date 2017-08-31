جولة حصرية لـCNN داخل آخر خطوط دفاع أمريكا ضد الصواريخ النووية

جولة حصرية لـCNN داخل آخر خطوط دفاع أمريكا

العالم
آخر تحديث الخميس, 31 اغسطس/آب 2017; 07:38 (GMT +0400).
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2:46

هذا هو آخر دروع أمريكا... خط الدفاع الأخير والوحيد أمام صواريخ كوريا الشمالية النووية.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يوجد تحت الأرض في قلب صحراء ألاسكا بقاعدة فورت غريلي، والتي تبعد حوالي 150 ميلاً شمال فيربانكس، كتيبة الدفاع الصاروخي رقم 49 المدججة بالسلاح تقوم بتأمين 38 منصة الإطلاق، حيث سمح لـCNN بالقيام بجولة نادرة لاطلاعكم على المنصات الأرضية الاعتراضية لأمريكا.
 

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