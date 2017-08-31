شاهد محاولات لإنقاذ عالقين بعد انهيار مبنى في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحاول السلطات إنقاذ الناجين من تحت أنقاض مبنى انهار صباح الخميس، في مدينة مومباي الهندية. قُتل شخص وأُدخل ثمانية آخرون إلي المستشفى، وفقاً لشرطة مومباي. ولم تكشف السلطات ارتباط هذه الحادثة بالأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت مومباي هذا الأسبوع.