ضجة يثيرها فيديو لشرطي يخاطب راكبة سيارة: نحن نقتل السود فقط

ضجة بعد فيديو لشرطي يخاطب راكبة.. فماذا قال؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقة.
أمريكاالتمييز العنصريالشرطة الأمريكية
1:32

مقطع يثير غضباً واسعاً، يظهر ضابط شرطة أمريكي يخاطب راكبة سيارة: نحن نقتل السود فقط.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا مقطع لضابط الشرطة الملازم غريغ أبوت في مقاطعة كوب بولاية جورجيا الأمريكية، يظهر فيه وهو يخاطب راكبة سيارة قائلاً: نحن نقتل السود فقط. ونتج عن نشر الفيديو في 30 أغسطس عام 2017 غضب واسع.

أمريكاالتمييز العنصريالشرطة الأمريكية