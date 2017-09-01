أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا مقطع لضابط الشرطة الملازم غريغ أبوت في مقاطعة كوب بولاية جورجيا الأمريكية، يظهر فيه وهو يخاطب راكبة سيارة قائلاً: نحن نقتل السود فقط. ونتج عن نشر الفيديو في 30 أغسطس عام 2017 غضب واسع.
ضجة يثيرها فيديو لشرطي يخاطب راكبة سيارة: نحن نقتل السود فقط
ضجة بعد فيديو لشرطي يخاطب راكبة.. فماذا قال؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقة.
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مقطع يثير غضباً واسعاً، يظهر ضابط شرطة أمريكي يخاطب راكبة سيارة: نحن نقتل السود فقط.
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