الروهينغا.. هروب من موت إلى موت في معركة بلا فائزين

3:14

يقول الإعلام الرسمي إن قرابة 400 شخص قُتلوا، وتقول الأمم المتحدة أن قرابة 50 ألف شخص فروا من ميانمار خلال الأسبوع الماضي، العديد منهم يبحثون عن ملجأ في بنغلاديش منذ بدء القتال بين قوات الأمن في ميانمار ومسلحين من الروهينغا.