أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يسمع الكثير عن الـKGB، وهي وكالة الاستخبارات السوفيتية المخيفة. وفي أفضل أوقاتها، كانت بمثابة أكبر قوة للشرطة السرية وأكبر منظمة استخباراتية أجنبية في العالم، بأكثر من 480 ألف موظف بدوام كامل. لكن في روسيا اليوم، استُبدلت الـKGB وقُسّمت إلى وكالتي استخبارات رئيسية.
نظرة خاطفة على آلة الاستخبارات الغامضة بروسيا
نظرة خاطفة على آلة الاستخبارات الغامضة بروسيا
العالم
آخر تحديث الجمعة, 01 سبتمبر/ايلول 2017; 11:42 (GMT +0400).
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الجاسوس الروسي.. شخصية تحب المئات من الأفلام والكتب وضعها في عالمها الغامض والمظلم. لكن كيف تعمل وكالات الاستخبارات الروسية فعلاً؟
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