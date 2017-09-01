نظرة خاطفة على آلة الاستخبارات الغامضة بروسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يسمع الكثير عن الـKGB، وهي وكالة الاستخبارات السوفيتية المخيفة. وفي أفضل أوقاتها، كانت بمثابة أكبر قوة للشرطة السرية وأكبر منظمة استخباراتية أجنبية في العالم، بأكثر من 480 ألف موظف بدوام كامل. لكن في روسيا اليوم، استُبدلت الـKGB وقُسّمت إلى وكالتي استخبارات رئيسية.