فيديو صادم يظهر لحظة اعتقال الشرطة ممرضة داخل مستشفى
فيديو صادم يظهر لحظة اعتقال الشرطة ممرضة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
1:58
هذا حادث مروري مروع في يوتا قاد إلى خلاف متوتر بين إنفاذ القانون وممرضة.
هذا حادث مروري مروع في يوتا قاد إلى خلاف متوتر بين إنفاذ القانون وممرضة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.