فيديو صادم يظهر لحظة اعتقال الشرطة ممرضة داخل مستشفى

فيديو صادم يظهر لحظة اعتقال الشرطة ممرضة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
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1:58

هذا حادث مروري مروع في يوتا قاد إلى خلاف متوتر بين إنفاذ القانون وممرضة.

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