حصرياً على CNN.. نص رسالة أوباما "الخاصة" إلى ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كانت لحظة أيقونية أثناء الدقائق الأخيرة لرئاسة أوباما، عندما رأيناه عبر نافذة المكتب البيضاوي بينما وضع رسالة مخطوطة باليد إلى دونالد ترامب في طاولة المكتب، وكانت موجهة إلى: السيد الرئيس. ومنذ ذلك الحين، عرض دونالد ترامب تلك الرسالة على زوار البيت الأبيض. والآن، لأول مرة، حصلت CNN على نظرة حصرية على محتوى الرسالة الخاصة.