أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كانت لحظة أيقونية أثناء الدقائق الأخيرة لرئاسة أوباما، عندما رأيناه عبر نافذة المكتب البيضاوي بينما وضع رسالة مخطوطة باليد إلى دونالد ترامب في طاولة المكتب، وكانت موجهة إلى: السيد الرئيس. ومنذ ذلك الحين، عرض دونالد ترامب تلك الرسالة على زوار البيت الأبيض. والآن، لأول مرة، حصلت CNN على نظرة حصرية على محتوى الرسالة الخاصة.
حصرياً على CNN.. نص رسالة أوباما "الخاصة" إلى ترامب
حصرياً على CNN.. رسالة أوباما "الخاصة" لترامب
العالم
آخر تحديث الأحد, 03 سبتمبر/ايلول 2017; 09:38 (GMT +0400).
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لأول مرة، حصلت شبكتنا على نظرة حصرية على محتوى رسالة أوباما الخاصة لترامب.
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