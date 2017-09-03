ترامب وميلانيا يقدمان الطعام لضحايا إعصار هارفي في هيوستن

ترامب وميلانيا يقدمان الطعام لضحايا “هارفي”

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبكوارث طبيعيةميلانيا ترامب
1:09

فيديو لترامب وميلانيا أثناء زيارة لهما لأحد مراكز الإغاثة في هيوستن.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا، أثناء زيارة لهما لضحايا إعصار هارفي في مركز إغاثة في هيوستن، حيث قدما الطعام للضحايا.

أمريكادونالد ترامبكوارث طبيعيةميلانيا ترامب