ترامب وميلانيا يقدمان الطعام لضحايا إعصار هارفي في هيوستن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا، أثناء زيارة لهما لضحايا إعصار هارفي في مركز إغاثة في هيوستن، حيث قدما الطعام للضحايا.