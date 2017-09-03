أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا، أثناء زيارة لهما لضحايا إعصار هارفي في مركز إغاثة في هيوستن، حيث قدما الطعام للضحايا.
ترامب وميلانيا يقدمان الطعام لضحايا إعصار هارفي في هيوستن
ترامب وميلانيا يقدمان الطعام لضحايا “هارفي”
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و56 دقيقة.
1:09
فيديو لترامب وميلانيا أثناء زيارة لهما لأحد مراكز الإغاثة في هيوستن.
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