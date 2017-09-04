هذا السلاح سيضاعف خطر كوريا الشمالية

هذا السلاح سيضاعف خطر كوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث منذ49 دقيقة.
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1:12

تعرف إلى هذا السلاح الذي سيجعل خطر كوريا الشمالية أكبر.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم تُستخدم القنابل الهيدروجينية في حرب سابقاً. لكن القنابل الذرية استُخدمت. هذا ما أسقطته أمريكا على ناغاساكي وهيروشيما في عام 1945، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في نهاية المطاف. لكن قوة القنبلة الهيدروجينية أكبر بمئات المرات على الأقل من القنبلة الذرية.

كوريا الشماليةأسلحةأسلحة نووية