هذا السلاح سيضاعف خطر كوريا الشمالية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم تُستخدم القنابل الهيدروجينية في حرب سابقاً. لكن القنابل الذرية استُخدمت. هذا ما أسقطته أمريكا على ناغاساكي وهيروشيما في عام 1945، وأدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في نهاية المطاف. لكن قوة القنبلة الهيدروجينية أكبر بمئات المرات على الأقل من القنبلة الذرية.