رئيس الشيشان يتظاهر دعماً للروهينغا: كنت لأستخدم النووي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداعيات دولية لم تكن بالحسبان بدأت تظهر بسبب ما يجري لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، إذ ظهر خلاف مواقف بين الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، والعاصمة المركزية موسكو، وذلك بعد مظاهرة حاشدة في غروزني لوّح فيها بمعارضة سياسة روسيا إذا أيدت سلطات ميانمار، كما تمنى امتلاك سلاح نووي لضرب من يقتل المسلمين هناك.