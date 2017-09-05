شاهد.. لحظة القبض على رجل مافيا بعد هروبه لأكثر من 20 عاماً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--ألقت السلطات في الأورغواي القبض على روكو مورابيتو، أحد أهم خمسة إيطاليين مطلوبين وهاربين من وجه العدالة في مونتيفيديو بعد فراره لأكثر من 20 عاماً.