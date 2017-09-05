شاهد.. لحظة القبض على رجل مافيا بعد هروبه لأكثر من 20 عاماً

شاهد.. القبض على رجل مافيا هرب لـ20 عاماً

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
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مورابيتو كان قد أدين غيابياً بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في إيطاليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--ألقت السلطات في الأورغواي القبض على روكو مورابيتو، أحد أهم خمسة إيطاليين مطلوبين وهاربين من وجه العدالة في مونتيفيديو بعد فراره لأكثر من 20 عاماً. 

 

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