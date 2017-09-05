شاهد.. لحظة القبض على رجل مافيا بعد هروبه لأكثر من 20 عاماً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--ألقت السلطات في الأورغواي القبض على روكو مورابيتو، أحد أهم خمسة إيطاليين مطلوبين وهاربين من وجه العدالة في مونتيفيديو بعد فراره لأكثر من 20 عاماً.
مورابيتو كان قد أدين غيابياً بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في إيطاليا
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--ألقت السلطات في الأورغواي القبض على روكو مورابيتو، أحد أهم خمسة إيطاليين مطلوبين وهاربين من وجه العدالة في مونتيفيديو بعد فراره لأكثر من 20 عاماً.
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