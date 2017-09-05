أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعتبر الروهينغا من أكثر الأشخاص تعرضاً للمطاردة في العالم، ويعيش جميع الروهينغا تقريباً في الساحل الغربي لولاية راخين. هم أقلية مسلمة يعيشون في ميانمار ذات الغالبية البوذية، التي تعرف أيضاً باسم بورما، وبسبب عدم اعتراف الحكومة بهم، منعوا من الحصول على المواطنة لأجيال.
من هم الروهينغا ولماذا يهربون من ميانمار؟
من هم الروهينغا ولماذا يهربون من ميانمار؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
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هم أقلية مسلمة يعيشون في ميانمار ذات الغالبية البوذية، التي تعرف أيضاً باسم بورما.
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