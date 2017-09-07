أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتسبب إعصار إرما بأضرار واسعة وفيضانات في أجزاء من منطقة البحر الكاريبي. وقد ضربت العاصفة جزراً في شمال البحر الكاريبي برياح تبلغ سرعتها 297 كيلومتراً في الساعة.
شاهد آثار إعصار إرما المدمرة بـ”الكاريبي”
شاهد آثار إعصار إرما المدمرة بـ”الكاريبي”
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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هذه آثار أحد أقوى الإعصارات في المحيط الأطلسي.
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