شاهد آثار إعصار إرما المدمرة بـ”الكاريبي”

شاهد آثار إعصار إرما المدمرة بـ”الكاريبي”

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و25 دقيقة.
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هذه آثار أحد أقوى الإعصارات في المحيط الأطلسي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتسبب إعصار إرما بأضرار واسعة وفيضانات في أجزاء من منطقة البحر الكاريبي. وقد ضربت العاصفة جزراً في شمال البحر الكاريبي برياح تبلغ سرعتها 297 كيلومتراً في الساعة.

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