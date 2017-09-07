شاهد آثار إعصار إرما المدمرة بـ”الكاريبي”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتسبب إعصار إرما بأضرار واسعة وفيضانات في أجزاء من منطقة البحر الكاريبي. وقد ضربت العاصفة جزراً في شمال البحر الكاريبي برياح تبلغ سرعتها 297 كيلومتراً في الساعة.