أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم إثر أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ 100 عام، إذ بلغت شدته 8.1 ريختر، وقالت السلطات المكسيكية في حصيلة أولية أن عدد القتلى 38 شخصا.
شاهد.. آثار أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن.. وسقوط عشرات القتلى
شاهد.. آثار أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
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أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن.. وسقوط عشرات القتلى
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