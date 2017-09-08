شاهد.. آثار أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن.. وسقوط عشرات القتلى

شاهد.. آثار أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و36 دقيقة.
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أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن.. وسقوط عشرات القتلى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم إثر أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ 100 عام، إذ بلغت شدته 8.1 ريختر، وقالت السلطات المكسيكية في حصيلة أولية أن عدد القتلى 38 شخصا.

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