شاهد.. آثار أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن.. وسقوط عشرات القتلى

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي عشرات الأشخاص مصرعهم إثر أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ 100 عام، إذ بلغت شدته 8.1 ريختر، وقالت السلطات المكسيكية في حصيلة أولية أن عدد القتلى 38 شخصا.