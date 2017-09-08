(CNN)-- يظهر الفيديو مرور إرما بالساحل الشمالي لهيسبانيولا بتصنيف إعصار من الدرجة الخامسة. الرياح وصلت سرعتها في هذه العاصفة إلى أكثر من 157 كم/ساعة، وذلك معدل سرعة اعصارات الدرجة الخامسة.
شاهد إعصار إرما من محطة الفضاء الدولية!
شاهد إعصار إرما من محطة الفضاء الدولية!
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و19 دقيقة.
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نشرت ناسا فيديو لإعصار إرما من محطة الفضاء الدولية
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