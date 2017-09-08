شاهد إعصار إرما من محطة الفضاء الدولية! 

(CNN)-- يظهر الفيديو مرور إرما بالساحل الشمالي لهيسبانيولا بتصنيف إعصار من الدرجة الخامسة. الرياح وصلت سرعتها في هذه العاصفة إلى أكثر من 157 كم/ساعة، وذلك معدل سرعة اعصارات الدرجة الخامسة.