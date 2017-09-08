شاهد إعصار إرما من محطة الفضاء الدولية! 

شاهد إعصار إرما من محطة الفضاء الدولية! 

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و19 دقيقة.
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نشرت ناسا فيديو لإعصار إرما من محطة الفضاء الدولية

(CNN)-- يظهر الفيديو مرور إرما بالساحل الشمالي لهيسبانيولا بتصنيف إعصار من الدرجة الخامسة. الرياح وصلت سرعتها في هذه العاصفة إلى أكثر من 157 كم/ساعة، وذلك معدل سرعة اعصارات الدرجة الخامسة.

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