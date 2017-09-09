لماذا تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ البالستية؟

لماذا تواصل بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ؟

العالم
آخر تحديث السبت, 09 سبتمبر/ايلول 2017; 10:13 (GMT +0400).
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في كل عملية إطلاق تقترب كوريا الشمالية خطوة من تحقيق هدفها المتمثل بضرب أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بصاروخ نووي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--كل عملية إطلاق صاروخ تجريها كوريا الشمالية تنظر اليها الأغلبية على أنها استفزاز، لكن الأمر مقلق أكثر من ذلك، ففي كل عملية إطلاق تقترب كوريا الشمالية خطوة من تحقيق هدفها المتمثل بضرب أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، بصاروخ نووي.