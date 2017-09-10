جنّة تتحول إلى خراب.. “إرما” يدمّر جزر الكاريبي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— الصور التي تأتي من جزر الكاريبي تشابه مشاهد ما بعد الدمار التام في الأفلام. العديد من المنازل سويّت بالأرض، بينما تناثرت السيارات والأشجار في الشوارع وكأنها ألعاب. كوبا كانت أحدث الجزر الكاريبية التي تعرّضت لإعصار إرما المدمر، بعد مروره على عدد من الجزر الأخرى مثل جزر أنغيلا و أنتيغا وباربودا وجزر فيرجن الأمريكية والبريطانية.