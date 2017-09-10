مياه المحيط تختفي في جزر البهاماس.. شاهد ماذا حدث!

شاهد.. مياه المحيط تختفي في جزر البهاماس

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و19 دقيقة.
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دفعت الرياح القوية المصاحبة لإعصار إرما مياه المحيط عند جزر البهاماس، بعيدا عن الساحل في مشهد نادر أظهر قاع المحيط في تلك المنطقة.

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