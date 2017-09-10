مسلمو الروهينغا يهربون من العنف في ميانمار 

مسلمو الروهينغا يهربون من العنف في ميانمار 

العالم
آخر تحديث الأحد, 10 سبتمبر/ايلول 2017; 12:50 (GMT +0400).
ميانماربنغلاديشالإسلام
2:19

أعلنت الأمم المتحدة هرب 125 ألف شخص عبر هذه الحدود إلى بنغلاديش المجاورة في غضون عشرة أيام فقط.

(CNN)-- المسلمون الروهينغيون من ميانمار، أقلية إثنية، غالباً ما يشار إليها على أنها أكثر مجموعة مضطهدة على الأرض.

ميانماربنغلاديشالإسلام