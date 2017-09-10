(CNN)-- المسلمون الروهينغيون من ميانمار، أقلية إثنية، غالباً ما يشار إليها على أنها أكثر مجموعة مضطهدة على الأرض.
مسلمو الروهينغا يهربون من العنف في ميانمار
مسلمو الروهينغا يهربون من العنف في ميانمار
العالم
آخر تحديث الأحد, 10 سبتمبر/ايلول 2017; 12:50 (GMT +0400).
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أعلنت الأمم المتحدة هرب 125 ألف شخص عبر هذه الحدود إلى بنغلاديش المجاورة في غضون عشرة أيام فقط.
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