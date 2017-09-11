(CNN)-- بيونغ يانغ في وضع احتفالي، ومازالت في سعادة من نجاح أكبر اختبار نووي على الإطلاق، وإطلاق غير مسبوق لوابل من الصواريخ، من بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات.
رغم تصاعد التوتر..احتفالات بكوريا الشمالية بيوم التأسيس
احتفالات بكوريا الشمالية بيوم التأسيس
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 11 سبتمبر/ايلول 2017; 11:51 (GMT +0400).
2:19
تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
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