رغم تصاعد التوتر..احتفالات بكوريا الشمالية بيوم التأسيس

(CNN)-- بيونغ يانغ في وضع احتفالي، ومازالت في سعادة من نجاح أكبر اختبار نووي على الإطلاق، وإطلاق غير مسبوق لوابل من الصواريخ، من بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات.