رغم تصاعد التوتر..احتفالات بكوريا الشمالية بيوم التأسيس

احتفالات بكوريا الشمالية بيوم التأسيس

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 11 سبتمبر/ايلول 2017; 11:51 (GMT +0400).
كوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكا
2:19

تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

(CNN)-- بيونغ يانغ في وضع احتفالي، ومازالت في سعادة من نجاح أكبر اختبار نووي على الإطلاق، وإطلاق غير مسبوق لوابل من الصواريخ، من بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات.

كوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكا