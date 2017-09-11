ترامب وميلانيا يؤديان دقيقة صمت على ضحايا هجمات سبتمبر

2:22

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مراسم ودقيقة الصمت على ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الذكرى الـ 16 لوقوعها.