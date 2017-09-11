ترامب وميلانيا يؤديان دقيقة صمت على ضحايا هجمات سبتمبر

ترامب وميلانيا.. دقيقة صمت على هجمات سبتمبر

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبميلانيا ترامبهجمات 11 سبتمبر
2:22

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مراسم ودقيقة الصمت على ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الذكرى الـ 16 لوقوعها.

أمريكادونالد ترامبميلانيا ترامبهجمات 11 سبتمبر