ترامب وميلانيا يؤديان دقيقة صمت على ضحايا هجمات سبتمبر
ترامب وميلانيا.. دقيقة صمت على هجمات سبتمبر
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
2:22
أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب مراسم ودقيقة الصمت على ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الذكرى الـ 16 لوقوعها.
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