كوريون شماليون يقولون لـCNN إن العقوبات تعزز قوتهم

كوريون شماليون يقولون إن العقوبات تعزز قوتهم

العالم
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
كوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكاالأمم المتحدة
1:22

العقوبات الأخيرة المفروضة على إمدادات النفط في كوريا الشمالية قد ترفع أسعار كل شيء في البلاد. لكن السكان ليسوا قلقين.. 

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)-- كيم جونغ أون مصّر أنه قادر على تنمية الاقتصاد والبرنامج النووي.. رغم العقوبات. وبروباغاندا كوريا الشمالية تتمحور حول القوة والاستقلال.. في المدينة.. هناك ملصقات تحمل رسما ليدين تمزقان عقوبات الأمم المتحدة، وهي رسالة بأن الكوريين الشماليين بأنها “لن يتخلوا عن أسلحتهم النووية”.

كوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكاالأمم المتحدة