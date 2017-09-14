كوريون شماليون يقولون لـCNN إن العقوبات تعزز قوتهم

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (CNN)-- كيم جونغ أون مصّر أنه قادر على تنمية الاقتصاد والبرنامج النووي.. رغم العقوبات. وبروباغاندا كوريا الشمالية تتمحور حول القوة والاستقلال.. في المدينة.. هناك ملصقات تحمل رسما ليدين تمزقان عقوبات الأمم المتحدة، وهي رسالة بأن الكوريين الشماليين بأنها “لن يتخلوا عن أسلحتهم النووية”.