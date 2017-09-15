في دقيقة واحدة.. ماذا حدث في انفجار مترو لندن؟

1:11

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، إصابة 18 شخصا إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع في إحدى محطات مترو الأنفاق في لندن. وصنفته الشرطة على أنه "حادث إرهابي".