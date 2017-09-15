في دقيقة واحدة.. ماذا حدث في انفجار مترو لندن؟

في 60 ثانية.. ماذا حدث في انفجار مترو لندن؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
الأمن البريطانيالإرهابالشرطة البريطانيةالمملكة المتحدةبريطانيا
1:11

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، إصابة 18 شخصا إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع في إحدى محطات مترو الأنفاق في لندن. وصنفته الشرطة على أنه "حادث إرهابي".

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