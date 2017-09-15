(CNN)-- يزعم قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أنه يستطيع ضرب عدد من المدن الأمريكية في الوقت الحالي. لكن ما مدى قربه من ذلك بالضبط؟ هناك عدة أسئلة لا نحمل جوابا لها.
لماذا تستمر كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات؟
لماذا تستمر كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ؟
العالم
آخر تحديث الجمعة, 15 سبتمبر/ايلول 2017; 12:13 (GMT +0400).
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كل إطلاق يقرب كوريا الشمالية من هدفها المقرر، وهو قدرتها على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية بصاروخ نووي.
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