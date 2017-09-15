لماذا تستمر كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات؟

(CNN)-- يزعم قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أنه يستطيع ضرب عدد من المدن الأمريكية في الوقت الحالي. لكن ما مدى قربه من ذلك بالضبط؟ هناك عدة أسئلة لا نحمل جوابا لها.