لماذا تستمر كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات؟

لماذا تستمر كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ؟

العالم
آخر تحديث الجمعة, 15 سبتمبر/ايلول 2017; 12:13 (GMT +0400).
كوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكاأسلحة نوويةالترسانة النووية
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كل إطلاق يقرب كوريا الشمالية من هدفها المقرر، وهو قدرتها على ضرب الولايات المتحدة الأمريكية بصاروخ نووي.

(CNN)-- يزعم قائد كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أنه يستطيع ضرب عدد من المدن الأمريكية في الوقت الحالي. لكن ما مدى قربه من ذلك بالضبط؟ هناك عدة أسئلة لا نحمل جوابا لها.

كوريا الشماليةكيم جونغ أونأمريكاأسلحة نوويةالترسانة النووية