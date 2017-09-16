مغني راب أمريكي يثير ضجة بتصوير شنق طفل أبيض في أغنيته
مغني راب أمريكي يثير ضجة بتصوير شنق طفل أبيض
العالم
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
1:36
أثار مغني الراب الأمريكي “XXXTentacion” رد فعل عنيف لتصويره شنق طفل أبيض في تصويره لكليب أغنيته الجديدة.
أثار مغني الراب الأمريكي “XXXTentacion” رد فعل عنيف لتصويره شنق طفل أبيض في تصويره لكليب أغنيته الجديدة.
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