مغني راب أمريكي يثير ضجة بتصوير شنق طفل أبيض في أغنيته

مغني راب أمريكي يثير ضجة بتصوير شنق طفل أبيض

العالم
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
أمريكاالأطفالالتمييز العنصريالعنف ضد الأطفالحوادث
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أثار مغني الراب الأمريكي “XXXTentacion” رد فعل عنيف لتصويره شنق طفل أبيض في تصويره لكليب أغنيته الجديدة.

أمريكاالأطفالالتمييز العنصريالعنف ضد الأطفالحوادثموسيقىموسيقى رابموسيقى غربية