شاهد.. احتجاجات واشتباكات إثر تبرئة شرطي أمريكي من قتل شاب أسود

وقضت المحكمة ببراءة الشرطي السابق جيسون ستوكلي من تهمة القتل من الدرجة الأولى في واقعة قتل الشاب أنتوني لامار سميث عام 2011، حيث أطلق الشرطي الرصاص على الشاب في سيارته أثناء تتبع جريمة تتعلق بالمخدرات.

وخرجت الاحتجاجات من أمام قاعة المحكمة بعدما أصدر القاضي حكمه ببراءة الشرطي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية للسيطرة على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه على عناصر الشرطة.