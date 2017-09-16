شاهد.. احتجاجات واشتباكات إثر تبرئة شرطي أمريكي من قتل شاب أسود

احتجاجات إثر تبرئة شرطي أبيض من قتل شاب أسود

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
أمريكاالشرطة الأمريكيةاحتجاجاتالعنف
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وقعت اشتباكات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد حكم بتبرئة شرطي أبيض من قتل شاب أسود في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية.

وقضت المحكمة ببراءة الشرطي السابق جيسون ستوكلي من تهمة القتل من الدرجة الأولى في واقعة قتل الشاب أنتوني لامار سميث عام 2011، حيث أطلق الشرطي الرصاص على الشاب في سيارته أثناء تتبع جريمة تتعلق بالمخدرات.

وخرجت الاحتجاجات من أمام قاعة المحكمة بعدما أصدر القاضي حكمه ببراءة الشرطي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية للسيطرة على المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه على عناصر الشرطة.

أمريكاالشرطة الأمريكيةاحتجاجاتالعنف