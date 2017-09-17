شاهد.. هذه الجزيرة بلا سكان للمرة الأولى منذ 3 قرون

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لأول مرة منذ 300 عام لا أحد يسكن على جزيرة باربودا، إحدى الجزر الكاريبية، التي كانت مأهولة بالسكان فيما مضى، والسبب وراء ذلك يعود إلى مرور إعصار إرما بها والدمار الذي ألحقه بالجزيرة.