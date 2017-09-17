أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لأول مرة منذ 300 عام لا أحد يسكن على جزيرة باربودا، إحدى الجزر الكاريبية، التي كانت مأهولة بالسكان فيما مضى، والسبب وراء ذلك يعود إلى مرور إعصار إرما بها والدمار الذي ألحقه بالجزيرة.
شاهد.. هذه الجزيرة بلا سكان للمرة الأولى منذ 3 قرون
هذه الجزيرة بلا سكان للمرة الأولى منذ 3 قرون
العالم
آخر تحديث الأحد, 17 سبتمبر/ايلول 2017; 09:44 (GMT +0400).
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يقدر عدد سكان أنتيغوا وباربودا بحوالي 95 ألف شخص يعيش 97% منهم في أنتيغوا.
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