هجوم غامض بسلاح صوتي قد يدفع أمريكا لإغلاق سفارتها بكوبا

هجوم غامض قد يدفع أمريكا لإغلاق سفارتها بكوبا

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 18 سبتمبر/ايلول 2017; 12:19 (GMT +0400).
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واشنطن تظن أن الهجوم باستخدام أجهزة صوتية أدى لمشاكل صحية خطيرة لدى اثنين من الموظفين تعين على إثرها إعادتهما إلى الولايات المتحدة للعلاج.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعتقد الولايات المتحدة بأن عدداً من موظفي وزارة الخارجية في سفارتها لدى هافانا تعرضوا لهجوم غامض بـ"سلاح صوتي." وتظن واشنطن أن الهجوم باستخدام أجهزة صوتية أدى لمشاكل صحية خطيرة لدى اثنين من الموظفين تعين على إثرها إعادتهما إلى الولايات المتحدة للعلاج. وقال مسؤول أمريكي إن بلاده تحقق فيما كانت دولة ثالثة متورطة كنوع من “الانتقام” بسبب إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة.

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