أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نظرة من داخل مخيمات الروهينغا المكتظة في بنغلاديش، حيث الغذاء والمياه النظيفة والدواء تصل فقط إلى الأكثر ضعفاً، بينما لا يزال قرابة 1300 طفل منفصلين عن أسرهم.
من مخيمات الروهينغا المكتظة ببنغلاديش.. طوابير طويلة تنتظر الغذاء
من مخيمات الروهينغا.. طوابير تنتظر الغذاء
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 18 سبتمبر/ايلول 2017; 03:33 (GMT +0400).
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الآلاف من الناس ينتظرون في طوابير لساعات للحصول على الأساسيات، ولا يزال الآلاف منهم دون أي شيء على الإطلاق.
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