من مخيمات الروهينغا المكتظة ببنغلاديش.. طوابير طويلة تنتظر الغذاء

من مخيمات الروهينغا.. طوابير تنتظر الغذاء

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 18 سبتمبر/ايلول 2017; 03:33 (GMT +0400).
الروهينغاميانماربنغلاديشالأمم المتحدة
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الآلاف من الناس ينتظرون في طوابير لساعات للحصول على الأساسيات، ولا يزال الآلاف منهم دون أي شيء على الإطلاق.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نظرة من داخل مخيمات الروهينغا المكتظة في بنغلاديش، حيث الغذاء والمياه النظيفة والدواء تصل فقط إلى الأكثر ضعفاً، بينما لا يزال قرابة 1300 طفل منفصلين عن أسرهم.

الروهينغاميانماربنغلاديشالأمم المتحدة