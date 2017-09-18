ما هي الخطة الدفاعية لأمريكا وكوريا الجنوبية ضد بيونغ يانغ؟

مراسل شبكة CNN يلقي نظرة حصرية على وحدة من الجيش الأمريكي متمركزة في داخل أراضي كوريا الجنوبية والتي تهدف إلى الحد من الأضرار التي من الممكن أن تلحق بسيؤول جراء أسلحة كوريا الشمالية في حال نشوب حرب.