مراسل شبكة CNN يلقي نظرة حصرية على وحدة من الجيش الأمريكي متمركزة في داخل أراضي كوريا الجنوبية والتي تهدف إلى الحد من الأضرار التي من الممكن أن تلحق بسيؤول جراء أسلحة كوريا الشمالية في حال نشوب حرب.
ما هي الخطة الدفاعية لأمريكا وكوريا الجنوبية ضد بيونغ يانغ؟
الخطة الدفاعية لأمريكا و سول ضد بيونغ يانغ
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
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يمكن للحرب في كوريا أن تبدأ من هذا القبيل. والدفاع عنها هي الأولوية لجنرالاتها والسياسيين.
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