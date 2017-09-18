ما هي الخطة الدفاعية لأمريكا وكوريا الجنوبية ضد بيونغ يانغ؟

الخطة الدفاعية لأمريكا و سول ضد بيونغ يانغ

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
أسلحةأمريكاالجيش الأمريكيتدريبات عسكريةفقط على CNN
1:47

يمكن للحرب في كوريا أن تبدأ من هذا القبيل. والدفاع عنها هي الأولوية لجنرالاتها والسياسيين.

مراسل شبكة CNN يلقي نظرة حصرية على وحدة من الجيش الأمريكي متمركزة في داخل أراضي كوريا الجنوبية والتي تهدف إلى الحد من الأضرار التي من الممكن أن تلحق بسيؤول  جراء أسلحة كوريا الشمالية في حال نشوب حرب.

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