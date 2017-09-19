شاهد.. هكذا قتلت الشرطة الأمريكية طالب جامعة 

(CNN)-- كانت الشرطة تستجيب لاتصال طوارئ عن شخص يحمل سكيناً، وعندما وصل عناصرها إلى حرم جامعة أتلانتا، وجدوا الشاب سكولتز، في الـ21 من عمره. سكولتز كان طالباً في السنة الرابعة من هندسة الكمبيوتر، وهو من ريف أتلانتا. تقول الشرطة إن سكولتز كان خارج سكن الجامعة ويحمل سكيناً. بعد مشيه ثلاث خطوات، أُطلق النار على سكولتز، ومات سكولتز بعدها في المستشفى.