(CNN)-- سيطرت الأخبار المزيفة على الانتخابات الأمريكية لعام 2016. إحدى المدن في مقدونيا كانت مركزاً لهذه الظاهرة. تعرفوا على مدينة فيليس.
كيف تتحكم عاصمة الأخبار المزيفة في مقدونيا بمصير أمريكا؟
كيف تتحكم عاصمة الأخبار المزيفة بمصير أمريكا؟
العالم
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
3:27
هؤلاء هم الأشخاص المسؤولون عن الأخبار المزيفة.
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