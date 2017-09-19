كيف تتحكم عاصمة الأخبار المزيفة في مقدونيا بمصير أمريكا؟

كيف تتحكم عاصمة الأخبار المزيفة بمصير أمريكا؟

العالم
آخر تحديث منذ39 دقيقة.
مقدونياأمريكاالانتخابات الأمريكية
3:27

هؤلاء هم الأشخاص المسؤولون عن الأخبار المزيفة.

(CNN)-- سيطرت الأخبار المزيفة على الانتخابات الأمريكية لعام 2016. إحدى المدن في مقدونيا كانت مركزاً لهذه الظاهرة. تعرفوا على مدينة فيليس.

مقدونياأمريكاالانتخابات الأمريكية