زعيمة ميانمار: أغلبية المسلمين لم يغادروا

زعيمة ميانمار: أغلبية المسلمين لم يغادروا

العالم
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
ميانمارالإسلامالعنفالروهينغابنغلاديش
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تصف أونغ سان سو كي زعيمة ميانمار كيف أن 50 في المائة من القرى في ولاية راخين والتي يقطنها غالبية مسلمة سليمة ولم تحدث فيها أي مشاكل.

ميانمارالإسلامالعنفالروهينغابنغلاديش