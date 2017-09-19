زعيمة ميانمار: أغلبية المسلمين لم يغادروا
زعيمة ميانمار: أغلبية المسلمين لم يغادروا
العالم
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
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تصف أونغ سان سو كي زعيمة ميانمار كيف أن 50 في المائة من القرى في ولاية راخين والتي يقطنها غالبية مسلمة سليمة ولم تحدث فيها أي مشاكل.
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