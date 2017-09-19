شاهد.. مواقف ذم فيها دونالد ترامب الأمم المتحدة بـ90 ثانية
مواقف ذم فيها ترامب الأمم المتحدة بـ90 ثانية
العالم
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
1:33
نعتها بالضعيفة ومضيعة للوقت والمال.. هذه هي المواقف التي ذم فيها دونالد ترامب الأمم المتحدة.
نعتها بالضعيفة ومضيعة للوقت والمال.. هذه هي المواقف التي ذم فيها دونالد ترامب الأمم المتحدة.
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