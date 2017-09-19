شاهد.. مواقف ذم فيها دونالد ترامب الأمم المتحدة بـ90 ثانية

مواقف ذم فيها ترامب الأمم المتحدة بـ90 ثانية

العالم
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
دونالد ترامبالأمم المتحدةأمريكا
1:33

نعتها بالضعيفة ومضيعة للوقت والمال.. هذه هي المواقف التي ذم فيها دونالد ترامب الأمم المتحدة.

دونالد ترامبالأمم المتحدةأمريكا