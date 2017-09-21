أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اجتاح إعصار “ماريا” منطقة البحر الكاريبي، ليضرب جزراً مثل الدومينيكا وبورتوريكو. ويعتبر إعصار “ماريا” أقوى إعصار تشهده بورتوريكو منذ عام 1928، إذ أن سرعة الرياح قبيل أن يضرب البلاد وصلت إلى 250 كيلومتراً في الساعة.
شاهد الدمار الذي خلّفه إعصار “ماريا”
شاهد الدمار الذي خلّفه إعصار “ماريا”
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
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شاهد لقطات للدمار الذي خلّفه إعصار “ماريا” في جزر مختلفة بمنطقة البحر الكاريبي.
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