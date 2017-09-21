شاهد الدمار الذي خلّفه إعصار “ماريا”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- اجتاح إعصار “ماريا” منطقة البحر الكاريبي، ليضرب جزراً مثل الدومينيكا وبورتوريكو. ويعتبر إعصار “ماريا” أقوى إعصار تشهده بورتوريكو منذ عام 1928، إذ أن سرعة الرياح قبيل أن يضرب البلاد وصلت إلى 250 كيلومتراً في الساعة.