شاهد.. عائلة ترفع دعوى قضائية بعد موت طفلها سحقاً في مطعم

عائلة ترفع دعوى قضائية بعد موت طفلها سحقاً

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:34 (GMT +0400).
أطفالحوادثمطاعمأمريكا
0:53

الطفل كان يتناول الطعام مع عائلته في مطعم Sun Dial، وفي وقت خروجهم، علق بين جدار وكشك خشبي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفعت عائلة طفل كان يبلغ من العمر 5 سنوات دعوى قضائية بعدما لقي الطفل مصرعه سحقاً في مطعم دوّار فوق برج بمدينة أتلانتا الأمريكية.

أطفالحوادثمطاعمأمريكا