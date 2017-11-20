أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- رفعت عائلة طفل كان يبلغ من العمر 5 سنوات دعوى قضائية بعدما لقي الطفل مصرعه سحقاً في مطعم دوّار فوق برج بمدينة أتلانتا الأمريكية.
شاهد.. عائلة ترفع دعوى قضائية بعد موت طفلها سحقاً في مطعم
عائلة ترفع دعوى قضائية بعد موت طفلها سحقاً
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 03:34 (GMT +0400).
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الطفل كان يتناول الطعام مع عائلته في مطعم Sun Dial، وفي وقت خروجهم، علق بين جدار وكشك خشبي.
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