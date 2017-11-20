سفاح وفنان وساحر وزير نساء.. تشارلز مانسون يموت بعمر 83 

(CNN)-- في الشهر الثامن من عام 1969، قام 4 من أتباع مانسون باقتحام منزل الممثلة شارون تات، حيث قتلوا خمسة أشخاص. في الليلة التالية، قاموا بقتل الثنائي لينو وروزماري لابيانكا. وفي كلا المنزلين، تركوا وراءهم مسرح جريمة مخيفا.

بعد الأدلة في حالات القتل، اتُّهم تشارلز مانسون و4 من تابعيه بارتكاب 9 جرائم وحكم عليهم بالإعدام عام 1971، والذي خُفف الحكم بعدها إلى سجن مدى الحياة عندما منعت كاليفورنيا عقاب الإعدام.

وتقدم المجرم الشهير بطلب لإطلاق سراح مشروط اثنتي عشرة مرة ولكنه قوبل بالرفض، وتوفي بالسجن اليوم بعمر الـ83.