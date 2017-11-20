شاهد.. تحطم طائرة صغيرة على طريق في فلوريدا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—اضطرت طائرة صغيرة للهبوط اضطراريا بعد أن واجهت مشكلة في المحرك فوق مدينة كلير ووتر، بولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يصب الطيار ولا الراكب بجراح.