أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—اضطرت طائرة صغيرة للهبوط اضطراريا بعد أن واجهت مشكلة في المحرك فوق مدينة كلير ووتر، بولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يصب الطيار ولا الراكب بجراح.
شاهد.. تحطم طائرة صغيرة على طريق في فلوريدا
شاهد.. تحطم طائرة صغيرة على طريق في فلوريدا
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 11:25 (GMT +0400).
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التقطت كاميرا سيارة الشرطة محاولة الطائرة للهبوط الاضطراري.
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