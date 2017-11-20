صور جديدة للملكة إليزابيث والأمير فيليب بالذكرى الـ 70 لزواجهما

الملكة إليزابيث ودوق أدنبرة بذكرى زواجهما

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 08:23 (GMT +0400).
الملكة إليزابيثبريطانياالتصوير
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نشر قصر باكنغهام صورا جديدة للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لذكرى زواج الملكة إليزابيث الثانية ودوق أدنبرة الأمير فيليب.

الملكة إليزابيثبريطانياالتصوير