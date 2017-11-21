هل ستشل “سمنة الشعب” قدرة الجيش الأمريكي على القتال؟ 

(CNN)-- الوزن، العمر، استعمال المخدرات، الحالات الطبية، سجلات الإجرام، كل هذه الأشياء تمنع من الانضمام إلى الجيش.

لكن في بعض الحالات، يقوم الجيش ببعض التنازلات التي تسمح للبعض بالخدمة في الجيش، حتى إذا كانوا غير مستوفين لجميع المتطلبات.

وفقاً لتقرير جديد من مركز “أمريكا اليوم”، هناك سياسة للجيش مطبقة منذ أغسطس/آب تسمح بانضمام المزيد من الأشخاص، وخاصة الذين أُصيبوا، أو استخدموا مخدرات معينة، أو شُخصوا بالاكتئاب أو انفصام الشخصية.. هؤلاء هم الأشخاص الذين يستطيعون التقدم بطلب استثنائي