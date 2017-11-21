استقال رئيس زيمبابوي روبيرت موغابي من منصبه بعد حكم دام 37 عاما، جاء ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات حاشدة تطالب برحيله.
شاهد.. احتفالات بزيمبابوي بعد إعلان استقالة موغابي
احتفالات بزيمبابوي بعد إعلان استقالة موغابي
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و41 دقيقة.
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عمت الاحتفالات جميع أرجاء زيمبابوي بعد إعلان رئيس البرلمان عن استقالة الرئيس روبيرت موغابي.
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