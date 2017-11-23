قرابة 10 أيام على اختفاء غواصة بالأرجنتين.. كم من الوقت بقي لطاقمها الـ44؟

اختفاء غواصة بالأرجنتين لأيام.. إلى متى؟

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
الأرجنتين
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كم من الوقت يستطيع الرجال الـ44 الموجودون على متن الغواصة المفقودة البقاء على قيد الحياة؟

(CNN)-- مضت قرابة 10 أيام منذ آخر اتصال بين غواصة آرا سان خوان وقاعدتها الرئيسية التابعة للبحرية الأرجنتينية. كم من الوقت يستطيع الرجال الـ44 الموجودون على متنها البقاء على قيد الحياة؟ أسر أفراد الطاقم تتدفق إلى قاعدة مار ديل بلاتا، باحثة عن إجابات لتساؤلاتها وتستمر في الأمل.

الأرجنتين