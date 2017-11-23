قرابة 10 أيام على اختفاء غواصة بالأرجنتين.. كم من الوقت بقي لطاقمها الـ44؟

(CNN)-- مضت قرابة 10 أيام منذ آخر اتصال بين غواصة آرا سان خوان وقاعدتها الرئيسية التابعة للبحرية الأرجنتينية. كم من الوقت يستطيع الرجال الـ44 الموجودون على متنها البقاء على قيد الحياة؟ أسر أفراد الطاقم تتدفق إلى قاعدة مار ديل بلاتا، باحثة عن إجابات لتساؤلاتها وتستمر في الأمل.