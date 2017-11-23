ما هو عيد الشكر وكيف نشأ في أمريكا؟

(CNN)-- أول احتفال بعيد الشكر كان عام 1621 في بليموث، وحضره ما يقارب الـ90 شخصا من سكان أمريكا الأصليين.

خطط مستعمر بليموث، ويليام برادفورد، لمهرجان للشكر على الحصاد الجيد، ويقال إن شعب الوامبانواغ جلبوا أسلحتهم إلى العشاء، غير متأكدين إذا ما كان المستوطنون ينوون الحرب، وفقاً لـ"سميثسونيان".