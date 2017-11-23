ما هو عيد الشكر وكيف نشأ في أمريكا؟

ما هو عيد الشكر وكيف نشأ في أمريكا؟

العالم
آخر تحديث الخميس, 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:48 (GMT +0400).
أعيادأمريكا
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أقر الكونغرس عيد الشكر كعطلة رسمية عام 1941، التي تكون في الخميس الأخير من نوفمبر

(CNN)-- أول احتفال بعيد الشكر كان عام 1621 في بليموث، وحضره ما يقارب الـ90 شخصا من سكان أمريكا الأصليين.

خطط مستعمر بليموث، ويليام برادفورد، لمهرجان للشكر على الحصاد الجيد، ويقال إن شعب الوامبانواغ جلبوا أسلحتهم إلى العشاء، غير متأكدين إذا ما كان المستوطنون ينوون الحرب، وفقاً لـ"سميثسونيان".

أعيادأمريكا