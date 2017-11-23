شاهد.. ابن ينشر فيديو قتل والده أملاً في جذب الاهتمام لقضيته

ابن ينشر فيديو قتل والده لجذب الاهتمام لقضيته

العالم
آخر تحديث الخميس, 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:50 (GMT +0400).
أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائم
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قال أحد الجيران إنه عُثر على وانغ مقتولاً رمياً بالرصاص على بعد قدم من المنزل.

(CNN)-- ذكرت دائرة شرطة ناشفيل أن روكسين وانغ قُتل بالرصاص خارج منزله بمدينة ناشفيل الأمريكية في 9 نوفمبر، لذا نشر الابن يون يوانغ الفيديو على أمل جذب اهتمام جديد إلى قضية والده.

أمريكاالشرطة الأمريكيةجرائم