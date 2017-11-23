(CNN)-- ذكرت دائرة شرطة ناشفيل أن روكسين وانغ قُتل بالرصاص خارج منزله بمدينة ناشفيل الأمريكية في 9 نوفمبر، لذا نشر الابن يون يوانغ الفيديو على أمل جذب اهتمام جديد إلى قضية والده.
شاهد.. ابن ينشر فيديو قتل والده أملاً في جذب الاهتمام لقضيته
ابن ينشر فيديو قتل والده لجذب الاهتمام لقضيته
العالم
آخر تحديث الخميس, 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:50 (GMT +0400).
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قال أحد الجيران إنه عُثر على وانغ مقتولاً رمياً بالرصاص على بعد قدم من المنزل.
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