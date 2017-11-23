كاميرا CNN على متن مقاتلات إف 16 في مناورات فوق كوريا الجنوبية

CNN على متن مقاتلات إف 16 بمناورات عسكرية

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
أمريكاكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةطائرات مقاتلةأسلحة
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الوقت الذي قد تستغرقه المقاتلات للوصول إلى أجواء كوريا الشمالية يساوي 12 دقيقة.

(CNN)-- يتدرب قائدو مقاتلات F-16 الأمريكية يومياً فوق كوريا الجنوبية استعداداً لصراع محتمل مع جارتها الشمالية. كاميرا CNN كانت في رحلة لإحدى المقاتلات لرؤية كيفية استعدادهم لمثل هذه المناورات في الجو.

أمريكاكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةطائرات مقاتلةأسلحة