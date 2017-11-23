كاميرا CNN على متن مقاتلات إف 16 في مناورات فوق كوريا الجنوبية

(CNN)-- يتدرب قائدو مقاتلات F-16 الأمريكية يومياً فوق كوريا الجنوبية استعداداً لصراع محتمل مع جارتها الشمالية. كاميرا CNN كانت في رحلة لإحدى المقاتلات لرؤية كيفية استعدادهم لمثل هذه المناورات في الجو.