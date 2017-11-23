(CNN)-- يتدرب قائدو مقاتلات F-16 الأمريكية يومياً فوق كوريا الجنوبية استعداداً لصراع محتمل مع جارتها الشمالية. كاميرا CNN كانت في رحلة لإحدى المقاتلات لرؤية كيفية استعدادهم لمثل هذه المناورات في الجو.
كاميرا CNN على متن مقاتلات إف 16 في مناورات فوق كوريا الجنوبية
CNN على متن مقاتلات إف 16 بمناورات عسكرية
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و46 دقيقة.
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الوقت الذي قد تستغرقه المقاتلات للوصول إلى أجواء كوريا الشمالية يساوي 12 دقيقة.
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