شاهد.. أهم لحظات عملية البحث عن الغواصة الأرجنتينية 

(CNN)-- فقدت الأرجنتين الاتصال مع غواصة “ARA سان خوان” في 15 من نوفمبر. الغواصة، التي يبلغ طولها 65 مترا، كانت تُقل فريقا مكونا من 44 شخصاً، بمن فيهم أول ضابطة غواصات في البلاد.