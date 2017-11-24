شاهد.. أهم لحظات عملية البحث عن الغواصة الأرجنتينية 

أهم لحظات عملية البحث عن الغواصة الأرجنتينية

العالم
آخر تحديث الجمعة, 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 11:31 (GMT +0400).
الأرجنتين
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قالت البحرية الأرجنتينية إن الصوت الذي رصدته في ذات المكان واليوم الذي اختفت فيه كان أشبه بانفجار

(CNN)-- فقدت الأرجنتين الاتصال مع غواصة “ARA سان خوان” في 15 من نوفمبر. الغواصة، التي يبلغ طولها 65 مترا، كانت تُقل فريقا مكونا من 44 شخصاً، بمن فيهم أول ضابطة غواصات في البلاد.

الأرجنتين