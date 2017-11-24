شاهد ماذا وجد الأطباء داخل بطن جندي منشق من كوريا الشمالية
هذا ماعثر عليه داخل بطن جندي كوري شمالي
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و5 دقائق.
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باستخدام سيارة جيب عسكرية يقودها على بعد أمتار من الحدود الكورية الجنوبية، وتحت وابل من الرصاص من رفاقه، يركض الجندي عبر خط ترسيم الحدود، من أجل الانشقاق.
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