شاهد ماذا وجد الأطباء داخل بطن جندي منشق من كوريا الشمالية

هذا ماعثر عليه داخل بطن جندي كوري شمالي

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و5 دقائق.
الأمم المتحدةكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون
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باستخدام سيارة جيب عسكرية يقودها على بعد أمتار من الحدود الكورية الجنوبية، وتحت وابل من الرصاص من رفاقه، يركض الجندي عبر خط ترسيم الحدود، من أجل الانشقاق.

الأمم المتحدةكوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون