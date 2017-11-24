شرطة لندن: لا دليل على إطلاق نار في محطة أوكسفورد سيركس

وقالت الشرطة إن قوات الأمن تجاوبت مع التقارير وتعاملت مع الموقف على أنه "عمل إرهابي" وطلبت من الناس الابتعاد عن المكان والاحتماء داخل البنايات كما أخلت محطة أكسفورد سيركس، إلا أنها لم تجد شيئا وأعادت فتح المحطة. ولم يتضح بعد سبب التقارير والبلاغات التي وصلت الشرطة.