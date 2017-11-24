وقالت الشرطة إن قوات الأمن تجاوبت مع التقارير وتعاملت مع الموقف على أنه "عمل إرهابي" وطلبت من الناس الابتعاد عن المكان والاحتماء داخل البنايات كما أخلت محطة أكسفورد سيركس، إلا أنها لم تجد شيئا وأعادت فتح المحطة. ولم يتضح بعد سبب التقارير والبلاغات التي وصلت الشرطة.
شرطة لندن: لا دليل على إطلاق نار في محطة أوكسفورد سيركس
شرطة لندن: لا دليل على إطلاق نار في أوكسفورد
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و49 دقيقة.
1:07
أعلنت شرطة لندن، الجمعة، أنها لم تعثر على أي مشتبه بهم أو أدلة على إطلاق نار في شارع ومحطة أكسفورد، وذلك بعدما تلقت بلاغات بذلك.
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