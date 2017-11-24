شاهد.. إنقاذ امرأة كاد أن يدهسها قطار في أستراليا

شاهد إنقاذ امرأة كاد أن يدهسها قطار بأستراليا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
أسترالياقطاراتالشرطة الأستراليةحوادث
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أنقذ رجال الشرطة سيدة كانت تعبر قضبان السكك الحديدية قبل ثوان فقط من وصول القطار إلى محطة ملبورن في أستراليا.

أسترالياقطاراتالشرطة الأستراليةحوادث